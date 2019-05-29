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Во Львове протестующие ворвались в горсовет 

Украина.ру + ещё 10 2 часа назад
Протестующие уже несколько дней требуют отставки градоначальника Андрея Садового. В пятницу, 24 мая, во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского главы» Евгений Бойко. Однако конструктивного разговора не получилось.
Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников и стали выламывать двери. Началась толкотня и драка.
В горсовете отметили, что здание штурмовали те же люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.
Как сообщает интернет-издание «Zaxid.net», горсовет штурмом захватила группа спортивных молодых людей, которые назвали себя представителями организаций «Национальный корпус», «Развитие общества» и «Украинский союз участников АТО».
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Происшествия , Видео , Другое , Львов
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