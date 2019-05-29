Толпа протестующих ворвалась в здание Львовского городского совета, передает ТАСС.
«Неизвестные (…) выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь», — сообщается на сайте горсовета.
По данным местных СМИ, в здание ворвались участники акции, которые 28 мая перед горсоветом установили палаточный городок с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового.
В горсовете сообщили, что протестующие облили его работников неизвестным веществом, вероятно, краской. В результате несколько человек получили ожоги глаз.
В Управлении патрульной полиции Львовской области заявили, что полностью контролируют ситуацию.