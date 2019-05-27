Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нападение на редакцию в Ставрополе: Появилось первое видео с места событий 

Рамблер 58 минут назад
В Сети появилось видео с места нападения на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Напомним, в понедельник, 27 мая, 73-летний местный житель Константин Сиднев напал на главного редактора газеты Николая Бондаренко с охотничьим ножом. Бондаренко и еще трое сотрудников получили ранения.
Требовал написать статью о Сталине: подробности нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Нападавший задержан.
По предварительной информации, Сиднев страдает психическим заболеванием, причиной нападения стал отказ редакции печатать принесенную им статью о коммунистах.
Происшествия , Видео , Ставрополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Найдены возможные останки балерины Дёминой30
Раскрыта личность устроившего резню в Ставрополе50
«Скандальный» мост в Киеве треснул ещё раз82
Видео
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:46
Стали известны подробности нападения в Ставрополе
Происшествия Криминал
03:16
«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело
В мире Конфликты
05:22
Познера спросили о способности застрелить Чубайса
Общество
00:35
В ракету «Союз» ударила молния
Наука и техника Технологии
06:11
«Указы отменять нельзя»: На Зеленского подали в суд
Украина В мире
00:29
Беглов и Матвиенко возложили цветы к Медному всаднику
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение