Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео

Нападение на редакцию в Ставрополе: Появилось первое видео с места событий

В Сети появилось видео с места нападения на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Напомним, в понедельник, 27 мая, 73-летний местный житель Константин Сиднев напал на главного редактора газеты Николая Бондаренко с охотничьим ножом. Бондаренко и еще трое сотрудников получили ранения.

Нападавший задержан.

По предварительной информации, Сиднев страдает психическим заболеванием, причиной нападения стал отказ редакции печатать принесенную им статью о коммунистах.