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Требовал написать статью о Сталине: подробности нападения на редакцию газеты в Ставрополе 

Рамблер 18 минут назад
Мужчина, напавший на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе, требовал напечатать статью о Зюганове, Грудинине и Сталине. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, нападавший — 73-летний местный житель Константин Сиднев, он страдает от психического заболевания и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Нападение на редакцию газеты «Родина»: есть раненые
Сотрудники редакции рассказали, что Сиднев приходил в пятницу со статьей о КПРФ, но главный редактор Николай Бондаренко отказался ставить ее в газету.
Депутат краевой думы Виктор Лозовой, ставший свидетелем инцидента, рассказал агентству РИА «Новости», что сегодня Сиднев пришел снова и потребовал немедленно опубликовать материал.
«Принес главному редактору статью про Сталина и требовал немедленно опубликовать. Ему сказали: на редколлегии в понедельник обсудим и примем решение. Когда ему сказали, что не могут, он вытащил нож охотничий и попытался ударить», — сказал Лозовой.
По его словам, нападавший метил в горло Бондаренко, но тот отвернулся, и удар пришелся по щеке. На помощь пострадавшему пришли трое сотрудников, они также получили ранения.
По информации ТАСС, Николай Бондаренко был прооперирован, его состояние оценивается как средней тяжести.
Состояние еще троих сотрудников издания не вызывает опасений.
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Происшествия , Видео , Ставрополь
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