В Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуирован вокзал

Полиция эвакуирует Северный вокзал в Брюсселе из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом РИА Новости сообщила представитель федеральной полиции.

«В настоящее время проводится эвакуация Северного вокзала. Такие меры предпринимаются каждый раз при поступлении и проверке сигналов», — рассказала она агентству.

Как подчеркнули в железнодорожной компании SNCB, из-за инцидента поезда временно не останавливаются на этом вокзале.

Ранее не менее 650 человек пришлось эвакуировать в одном из районов немецкого города Хальберштадт после взрыва в частном доме.