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В Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуирован вокзал 

RT на русском + ещё 2 56 минут назад
Фото: Reuters
Полиция эвакуирует Северный вокзал в Брюсселе из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом РИА Новости сообщила представитель федеральной полиции.
«В настоящее время проводится эвакуация Северного вокзала. Такие меры предпринимаются каждый раз при поступлении и проверке сигналов», — рассказала она агентству.
Как подчеркнули в железнодорожной компании SNCB, из-за инцидента поезда временно не останавливаются на этом вокзале.
Ранее не менее 650 человек пришлось эвакуировать в одном из районов немецкого города Хальберштадт после взрыва в частном доме.
RT на русском: последние новости
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