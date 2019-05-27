Стали известны подробности нападения в Ставрополе

Нападение на редакцию газеты «Родина»: есть раненые

Владимир Владимиров. В редакцию ставропольской газеты «Родина» ворвался человек с ножом и ранил четверых журналистов, рассказал в своем инстаграме губернатор Ставрополья

Нападение на «Родину» произошло сегодня в Ставрополе . По словам главы региона, нападавший задержан, двое раненых были госпитализированы, но уже отпущены домой, а вопрос о госпитализации остальных пострадавших решается.

Владимиров подчеркнул, что жизни ни одного из пострадавших ничто не угрожает, каждому будет оказана необходимая помощь, а полицейские — «разберутся во всех мотивах и обстоятельствах».

«Возмутительный, вопиющий инцидент», — описал губернатор произошедшее, добавив, что еще это и уголовное преступление.