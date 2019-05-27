Стали известны подробности нападения в Ставрополе

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Нападение на редакцию газеты «Родина»: есть раненые 

Рамблер + ещё 34 48 минут назад
В редакцию ставропольской газеты «Родина» ворвался человек с ножом и ранил четверых журналистов, рассказал в своем инстаграме губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Нападение на «Родину» произошло сегодня в Ставрополе. По словам главы региона, нападавший задержан, двое раненых были госпитализированы, но уже отпущены домой, а вопрос о госпитализации остальных пострадавших решается.
Владимиров подчеркнул, что жизни ни одного из пострадавших ничто не угрожает, каждому будет оказана необходимая помощь, а полицейские — «разберутся во всех мотивах и обстоятельствах».
«Возмутительный, вопиющий инцидент», — описал губернатор произошедшее, добавив, что еще это и уголовное преступление.
Осенью 2017 года в редакцию радио «Эхо Москвы» ворвался мужчина по имени Борис Гриц и ранил ножом в шею журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшая перенесла операцию, а нападавший был признан психически больным и направлен на принудительное лечение.
Комментарии17
Происшествия , Видео , Криминал , Владимир Владимиров , Татьяна Фельгенгауэр , Эхо Москвы , Ставрополь , Ставропольский Край
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