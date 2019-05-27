Найдены возможные останки пропавшей балерины Дёминой

Страшная находка была сделана на востоке столицы на берегу реки. Отмечается, что череп был направлен на ДНК-экспертизу. При этом автор сообщения подчёркивает, что проведение портретного исследования затруднено в связи с отсутствием нижней челюсти.

По данным Mash, правоохранители склонны полагать, что останки принадлежат именно Ольге Дёминой, поскольку в месте обнаружения черепа 5 лет назад был запеленгован мобильный телефон главного подозреваемого по делу об исчезновении танцовщицы — Малхаза Джавоева.

Ольга Дёмина бесследно пропала в 2014 году после того, как вместе с Джавоевым провернула аферу с недвижимостью своего поклонника. Некий предприниматель Александр, который давно ухаживал за балериной внезапно получил от неё согласие выйти за него замуж. В процессе подготовки к помолвке танцовщица заявила, что ей срочно необходима большая сумма денег на лечение онкобольных родителей. Для получения огромного кредита в банке ей якобы была необходима недвижимость для залога. В результате Александр переписал на Дёмину свою квартиру, которая впоследствии досталась Джавоеву. Жилплощадь в результате была продана, пара аферистов пропала. В 2017 году Джавоева задержали в Германии. Судьба Дёминой неизвестна до сих пор.