На Северном вокзале: Два теплохода столкнулись в Москве

На Северном речном вокзале в Москве у причала столкнулись два теплохода, сообщает «Интерфакс». Оба теплохода получили незначительные бортовые повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, аварию теплоходов на Москва-реке спровоцировали сильные порывы ветра. «Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно», — сказал источник агентства. Как сообщает агентство «Москва», столкнувшиеся теплоходы — « Александр Свирский » и «К. Тимирязев». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением.