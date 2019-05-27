Оба теплохода получили незначительные бортовые повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, аварию теплоходов на Москва-реке спровоцировали сильные порывы ветра.
«Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно», — сказал источник агентства.
Как сообщает агентство «Москва», столкнувшиеся теплоходы — «Александр Свирский» и «К. Тимирязев». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением.