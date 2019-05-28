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Отец сестер Хачатурян принуждал дочь к сексу, установило следствие 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Промежуточное следствие установило, что отец сестер Хачатурян Михаил принуждал одну из дочерей к сексу, стало известно во время программы Андрея Малахова "Прямой эфир".
Следы ДНК мужчины и одной из его дочерей были найдены на постельном белье в ходе биологической экспертизы, рассказал адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.
Защита уверена, что это было спонтанное убийство — реакция на длительное психотравмирующее обращение отца.
Ранее у одной из сестер Хачатурян выявили расстройство психики.
Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.
В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.
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Происшествия , Криминал , Андрей Малахов
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