Стали известны подробности бунта в одесской колонии

Более 30 заключенных забаррикадировались в одесской колонии общего режима во время беспорядков. Об этом пишет местная газета «Думская».

Сообщается, что осужденные просят их «не бить», с ними ведут переговоры.

По данным источника газеты в правоохранительных органах, бунт в Южной исправительной колонии ожидали уже около недели. Беспорядки вспыхнули не спонтанно.

«Начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им (заключенным — прим. Ленты.ру) "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня», — пояснил собеседник издания.

Осужденные начали выражать недовольство после инцидента с убийством сотрудника, ответственного за длительные свидания. Руководство колонии отменило не только их, но и общие приемы пищи в столовой. Собеседник «Думской» подчеркивает, что бунтовать начали «не только из-за этого, но и плохого качества пищи».

По данным пресс-центра Нацполиции, в ходе беспорядков сгорели пожарный автомобиль и гараж. В ведомстве опровергли сообщения о массовом побеге. Там пояснили, что силовики задержали возле стен пенитенциарного учреждения группу поддержки, которую отправил на место происшествия один из городских криминальных авторитетов.

МВД возбудило уголовное дело по статье 392 УК Украины («Действия, которые нарушают работу учреждений исполнения наказаний»), на месте создан оперативный штаб. По предварительной информации, пострадали четыре сотрудника колонии, погибших нет.

Бунт в одесской колонии вспыхнул в понедельник, 27 мая. Очевидцы сообщали, что около 15 заключенных смогли сбежать и скрыться в частном секторе. Кроме того, осужденные рассказали, что спецназ «крайне жестоко» подавляет волнения.