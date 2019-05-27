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Пожар и баррикады: что известно о бунте в одесской колонии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Среди заключенных Южной исправительной колонии общего режима номер 51, расположенной на Люстдорфской дороге в Одессе, вспыхнули массовые беспорядки. Об этом сообщает «Думская».
По данным издания, причиной бунта стало «ужасное качество питания». Во время бунта на территории колонии произошел пожар, также в ходе беспорядков пострадали четверо сотрудников учреждения.
Первоначально сообщалось, что шестеро заключенных сбежали и захватили заложников, но эта информация не подтвердилась.
Источник «Думской» в правоохранительных органах рассказал, что беспорядки зрели в течение недели. Причиной стал инцидент с ранением заточкой сотрудника, отвечавшего за длительные свидания: якобы он просил за них деньги. После инцидента свидания и общие приемы пищи в столовой отменили, также заключенных якобы припугнули «учениями спецназа», то есть массовым избиением.
«Учения» были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом», — заявил собеседник издания.
По версии замглавы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Натальи Билак, беспорядки начались во время «планового обыска».
Начальник следственного управления областной полиции Сергей Шайхет утверждает, что часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними вели переговоры.
«Думская» опубликовала записи, на которых виден пожар и попытки заключенных соорудить баррикады с помощью столов для пинг-понга.
Позже омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что захват заложников действительно был: заключенные захватили трех медработников и трех сотрудников колонии. Их уже освободили. Полиция взяла ситуацию под контроль, а заключенные разошлись в локальные сектора.
Комментарии
Происшествия , МВД , ФСИН
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