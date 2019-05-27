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Полиция изолировала зачинщиков бунта в одесской колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Думская
Сотрудники правоохранительных органов Украины изолировали зачинщиков беспорядков в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, с заключенными ведутся переговоры, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, для стабилизации ситуации на территории учреждения создан штаб из различных силовых структур.
"В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами", — говорится в сообщении.
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Происшествия , МВД , ФСИН
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