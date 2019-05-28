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В Петербурге супруги бросили умирать 7-месячную дочь 

ТК «Звезда» + ещё 3 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Следователи уверены, что семейная пара целенаправленно оставила ребенка без ухода и питания, рассчитывая на его гибель.
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении семейной пары, которую обвиняют в попытке убийства семимесячной дочери.
По данным ведомства, 21 мая супруги ушли из съемного частного дома в Красносельском районе, оставив дочь одну. Крик ребенка услышал хозяин жилья. Он зашел внутрь, увидел девочку и позвонил в «скорую». Ребенок находится в больнице и сегодня.
Горе-родителей вскоре обнаружили. Сначала на них завели уголовное дело об оставлении ребенка в опасности, но позже переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».
Следователи уверены, что семейная пара целенаправленно оставила ребенка без ухода и питания, рассчитывая на его гибель.
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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