В Петербурге супруги бросили умирать 7-месячную дочь

Следователи уверены, что семейная пара целенаправленно оставила ребенка без ухода и питания, рассчитывая на его гибель.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении семейной пары, которую обвиняют в попытке убийства семимесячной дочери.

По данным ведомства, 21 мая супруги ушли из съемного частного дома в Красносельском районе, оставив дочь одну. Крик ребенка услышал хозяин жилья. Он зашел внутрь, увидел девочку и позвонил в «скорую». Ребенок находится в больнице и сегодня.

Горе-родителей вскоре обнаружили. Сначала на них завели уголовное дело об оставлении ребенка в опасности, но позже переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Следователи уверены, что семейная пара целенаправленно оставила ребенка без ухода и питания, рассчитывая на его гибель.