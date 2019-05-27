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Родителей в Петербурге заподозрили в попытке уморить голодом ребенка 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей семимесячной девочки в Петербурге, подозреваемых в покушении на ее убийство, сообщает городское управление СК.
"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
По данным следствия, возбужденное ранее уголовное дело об оставлении в опасности переквалифицировано в дело о покушении на убийство.
"Проводятся мероприятия, направленные на поиски родителей девочки, а также на установление всех обстоятельств происшедшего", — говорится в сообщении.
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Происшествия , СКР , МВД , Санкт-Петербург
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