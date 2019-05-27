Родителей в Петербурге заподозрили в попытке уморить голодом ребенка

"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

По данным следствия, возбужденное ранее уголовное дело об оставлении в опасности переквалифицировано в дело о покушении на убийство.