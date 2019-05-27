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Два человека ранены в результате стрельбы в польской школе 

Р-Спорт + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Два человека ранены в результате стрельбы в школе в центральной части Польши, сообщает в понедельник радиостанция RMF FM.
Сообщается, что инцидент произошел в школе №1 в Бресте-Куявском. По данным радиостанции, бывший ученик пришел в школу с пистолетом, начал стрелять и взорвал две петарды.
Уточняется, что 18-летний молодой человек несколько раз выстрелил в сторону сотрудницы школы, которая ранена в живот. Вторая пострадавшая — 11-летняя школьница, которая получила ранения бедра и грудной клетки в результате взрыва петарды. Жизни обеих пострадавших вне опасности.
Нападавший обезврежен и задержан.
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Происшествия , Криминал , Польша
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