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Суд приговорил чиновника к трем годам по делу о строительстве перинатального центра в Сочи 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный районный суд в Сочи приговорил к трем годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" за подписание фиктивных актов приемки работ по строительству перинатального центра в Сочи, сообщили журналистам в краевом управлении ФСБ.
Перинатальный центр, строительство которого велось с 2014 года и осложнялось хищением бюджетных средств, открылся в декабре 2018 года в Сочи. Общая сумма финансирования проекта составила 3,7 млрд рублей, в 2017 году правоохранительные органы выявили факты злоупотребления должностными полномочиями при освоении бюджетных средств со стороны компании-подрядчика "Кубань", было возбуждено уголовное дело.
"В Краснодарском крае расследовано уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" Хромых А. В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Центральным районным судом г. Сочи Хромых А. В. признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудниками УФСБ по краю было установлено, что чиновник с целью сокрытия предбанкротного состояния подрядной организации "СК "Кубань" подписал два фиктивных акта о приемке работ по остеклению. Так как строительство велось по целевой программе "Модернизация здравоохранения Краснодарского края", то ущерб был причинен государству, он превысил 40 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с историей о строительстве перинатального центра в Сочи связано и уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, соучастниками по одному из эпизодов являются бывший директор бюджетного учреждения "Краснодаркрайгосэкспертиза" Людмила Панкратова и помощник бывшего вице-губернатора Гриценко Роман Щедров. По версии следствия, при строительстве перинатального центра у бюджетной организации "Краснодаркрайгосэкспертиза" были изъяты 200 млн рублей и перечислены в проблемный банк, который затем выдал кредит на сумму 175 млн рублей на строительство медучреждения строительной компании "Кубань". Гриценко был взят под домашний арест на время следствия, но позже освобожден.
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Комментарии1
Происшествия , Юрий Гриценко , ФСБ , МВД , ФСИН , Сочи
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