В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и ограблении 85-летней блокадницы

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемых в жестоком избиении и ограблении 85-летней пенсионерки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии полицейских Красносельского района по горячим следам задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда. Установлено, что злоумышленники под видом сантехников проникли в квартиру 85-летней блокадницы. Они жестоко избили пожилую женщину и, похитив ценные вещи, скрылись. Пенсионерка с серьезными травмами госпитализирована в одну из городских клинических больниц. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого и резонансного преступления полицейскими задержаны 28-летний разнорабочий жилищной службы, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на кражу, и его сообщник", — сказала она.

По словам Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, в отношении одного из фигурантов дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.