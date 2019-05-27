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В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и ограблении 85-летней блокадницы 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемых в жестоком избиении и ограблении 85-летней пенсионерки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии полицейских Красносельского района по горячим следам задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда. Установлено, что злоумышленники под видом сантехников проникли в квартиру 85-летней блокадницы. Они жестоко избили пожилую женщину и, похитив ценные вещи, скрылись. Пенсионерка с серьезными травмами госпитализирована в одну из городских клинических больниц. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого и резонансного преступления полицейскими задержаны 28-летний разнорабочий жилищной службы, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на кражу, и его сообщник", — сказала она.
По словам Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, в отношении одного из фигурантов дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия , МВД
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