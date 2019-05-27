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Полицейские изъяли из квартиры пенсионера в Москве пистолеты и 3 тыс. патронов 

ТАСС 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники полиции обнаружили в квартире на севере Москвы, где проживает 72-летний пенсионер, большое количество оружия и более 3 тыс. патронов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.
"Полицейские обследовали квартиру на Фестивальной улице. В помещении оперативники изъяли предметы, похожие на оружие и патроны, а также литературу по изготовлению оружия и экстремистского содержания. Полицейские задержали 72-летнего мужчину, проживающего в этой квартире", — сказал он.
В арсенале пенсионера — пистолеты Макарова, ТТ, револьвер Нагана, винтовка в разобранном виде, а также детали для прочего огнестрельного оружия.
"В квартире изъято и направлено на экспертизу семь предметов, похожих на огнестрельное оружие и части к нему, боеприпасы различных калибров в количестве более 3 тыс. штук, а также книги, руководства и инструкции по починке и ремонту огнестрельного оружия, рукописные эскизы и чертежи составных частей оружия. В квартире оперативники обнаружили и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов", — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Он добавил, что согласно проведенному исследованию, изъятые патроны в количестве 53 штук относятся к штатным боеприпасам для множества различных образцов нарезного огнестрельного оружия.
Владелец арсенала пояснил полицейским, что хранил оружие исключительно для себя, так как у него появилось такое хобби. Он также заявил, что часть найденных у него предметов — это макеты оружия, которые были куплены им через интернет-сайты.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — отметил Титов.
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Происшествия , МВД , Москва
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