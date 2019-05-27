Полицейский застрелил напавшего на ребенка с ножом россиянина

Тюменской области полицейский спас ребенка от налетчика, угрожавшего тому ножом. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщается на сайте управления МВД по региону.

После этого участковый и старший лейтенант полиции Владимир Дробот был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По данным следствия, в отдел полиции поступило сообщение, что в одном из домов на улице Бабарынке был замечен мужчина с оружием. Как стало известно позже, в квартиру, где находилась женщина с двумя малолетними внучками, ворвался неизвестный и нанес ей несколько ножевых ранений.

Дробот постучал в дверь и потребовал от подозреваемого отпустить заложников, но тот ответил отказом. Тем временем сосед потерпевшей забрался в квартиру через открытое окно, схватив одну из девочек, а затем выбежал на лестничную клетку.

Ворвавшийся в квартиру полицейский увидел, что мужчина насильно удерживает второго ребенка, приставив к его горлу нож. Он предупредил налетчика, что применит оружие, и потребовал отпустить ребенка. Реакции не последовало, после чего участковый выстрелил в плечо мужчины. После этого нападавший попытался ударить ребенка ножом и Дробот произвел еще два выстрела, от которых тот скончался на месте.

Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство. В связи с его смертью уголовное дело было прекращено.

15 мая сообщалось о награждении ведомственной медалью участкового из города Кисловодска (Ставропольский край) Владимира Хнырева, спасшего семью из пятерых человк во время пожара.