Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 6,5 годам тюрьмы Сергея Гречневкина, который 22 сентября 2018 года стрелял в Сергея Югая, известного в криминальных кругах как Кореец, на парковке ресторана «Юность». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Подсудимому переквалифицировали обвинение с покушения на убийство на причинение тяжкого вреда здоровью. Также Гречневкина признали виновным в незаконном обороте оружия. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

Суд установил, что на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Гречневкин с целью убийства Югая произвел не менее двух выстрелов ему в живот. Однако свой преступный умысел стрелок не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Сам обвиняемый в суде заявил, что убивать Югая «ни в коем случае не хотел, целился в ноги, стрелял наотмашь, попадать не планировал». Ранив потерпевшего, Гречневкин отвез его в больницу, а по дороге туда в машине перед ним извинился. Пистолет обвиняемый выбросил в озеро.

Югай сообщил суду, что претензий к подсудимому не имеет, и просил Гречневкина строго не наказывать.

После стрельбы на парковке ресторана Гречневкин скрылся, но его объявили в розыск после установления личности по номерам его машины — Mercedes белого цвета. Через несколько дней после инцидента он явился в Следственный комитет и сдался, писала «Фонтанка.ру». Мужчина пришел с большой спортивной сумкой с тюремной «валютой»: сигаретами, чаем, кофе.

Гречневкин заявил следователям, что стрелял в Корейца не со зла, а из-за внезапно нахлынувших эмоций.

«Фонтанка.ру» напоминает, что из окна белого Mercedes 17 сентября 2018 года застрелили авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелию, проходившего свидетелем по делу о взятках высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета России от ночного губернатора Петербурга — лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова

Сергей Югай когда-то тоже входил в эту преступную группировку. Его и Гречневкина видели в окружении родного брата бригадира тамбовской ОПГ Максима Смирнягина, отмечает «Фонтанка.ру».