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Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей 

РИА Новости + ещё 4 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент"). В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 миллиарда рублей", — рассказали в ведомстве.
Пушкарев получил за "содействие в заключении контрактов" 75 миллионов рублей, отметили в Генпрокуратуре.
"Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц", — заключили в ведомстве.
В минувшем апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как установило следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.
В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Приговор обжалован и в силу пока не вступил.
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Происшествия , Другое , Андрей Лушников , Игорь Пушкарев , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Владивосток
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