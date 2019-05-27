Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»

Назвал вором: почему чиновник напал на журналиста

Журналист ВГТРК «спровоцировал» хакасского чиновника Сергея Зайцева на нападение — назвал его вором и коррупционером. Об этом сам Зайцев заявил РИА Новости.

Ранее ВГТРК распространила видео, на котором глава Ширинского района Хакасии Зайцев пытается вырвать микрофон из рук журналиста, а затем валит его на пол в попытке выгнать из своего кабинета.

В компании отмечают, что журналист интересовался у чиновника, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четырехлетней давности, живут «в нечеловеческих условиях».

По словам самого Зайцева, журналист не согласовал интервью заранее, чего ему «никто не запрещал», а «ворвался» в кабинет и «с порога» назвал его вором, коррупционером и человеком с «криминальным прошлым».

Чиновник терпел оскорбления в течение 10 минут и лишь тогда решил «вытолкать» журналиста, который оказал «очень активное сопротивление».