Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»

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Назвал вором: почему чиновник напал на журналиста 

Рамблер + ещё 7 45 минут назад
Журналист ВГТРК «спровоцировал» хакасского чиновника Сергея Зайцева на нападение — назвал его вором и коррупционером. Об этом сам Зайцев заявил РИА Новости.
Ранее ВГТРК распространила видео, на котором глава Ширинского района Хакасии Зайцев пытается вырвать микрофон из рук журналиста, а затем валит его на пол в попытке выгнать из своего кабинета.
В компании отмечают, что журналист интересовался у чиновника, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четырехлетней давности, живут «в нечеловеческих условиях».
По словам самого Зайцева, журналист не согласовал интервью заранее, чего ему «никто не запрещал», а «ворвался» в кабинет и «с порога» назвал его вором, коррупционером и человеком с «криминальным прошлым».
Чиновник терпел оскорбления в течение 10 минут и лишь тогда решил «вытолкать» журналиста, который оказал «очень активное сопротивление».
«Это спланированная провокация… Считаю, это спланированная акция…» — добавил Зайцев.
Комментарии26
Происшествия , Видео , Сергей Зайцев , РИА Новости , ВГТРК , Республика Хакасия
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