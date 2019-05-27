Стала известна причина взрыва в таиландском порту

Мощный взрыв и пожар, длившийся с раннего утра до поздней ночи на корейском судне-контейнеровозе, были вызваны самовозгоранием токсичных химикатов при разгрузке судна, руководство порта не порта не было предупреждено перевозчиком об опасном грузе, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на результаты расследования взрыва комиссией портовой администрации.

Взрыв произошел в 6 утра (02.00 мск) в субботу у одного из причалов морского порта Лемчабанг на восточном побережье Таиланда . Вслед за взрывом возник сильный пожар, локализовать который десяти пожарным расчетам удалось только к 11 утра (07.00 мск), а полностью погасить — к 22.00 субботы (18.00 мск), сообщает издание. При взрыве и пожаре пострадали, по последним данным, более 130 человек, 50 из них были госпитализированы с ожогами на коже рук и лиц и отравлениями продуктами горения, говорится в сообщении.

Причиной взрыва стало самовозгорание в морских контейнерах перевозившихся в них химических веществ, относящихся к высокой категории опасности, сообщает газета со ссылкой на доклад следственной комиссии, созданной в субботу властями порта Лемчабанг.

В 13 контейнерах на корейском судне, на котором произошел взрыв, содержался гипохлорит кальция, еще в 5 — хлорированный парафин, раскаленные капли которого и вызвали большинство ожогов у работников порта, говорится в сообщении.

Руководство порта утверждает, что, вопреки правилам, фирма-владелец груза и перевозчик не предупредили портовые власти об опасном грузе, сообщает Nation.

В субботу администрация провинции Чонбури объявила район Сирача, в котором расположен порт, зоной химической опасности. Из ближайших к порту жилых зон были эвакуированы жители, а все пострадавшие, получавшие медицинскую помощь в медблоке порта, прошли деконтаминационную санобработку.

В понедельник утром замеры загрязненности атмосферы и почвы в районе пожара химикатами показали безопасные значения, после чего режим химической опасности в порту и окружающем его районе был снят, сообщает издание.

В то же время в акватории порта третий день проводятся работы по очистке океанской воды в секторе тушения субботнего пожара, так как пожар тушили преимущественно пресной и забортной соленой водой, не зная о характере груза, и вода в реакции с гипохлоритом кальция создала токсичную кислотную пену, стекшую в море. Сектор ограничен специальными понтонами, не позволяющими плавающим на поверхности воды химикатам распространиться за пределы порта, в то время как идет очистка воды специальными средствами, сообщает Nation.

Порт Лемчабанг, главный грузовой порт Таиланда и один из крупнейших портов в Юго-Восточной Азии, расположен в 118 км от Бангкока и 31 км от курортного города Паттайя.