Нападение чиновника на журналиста вылилось в уголовное дело

Хакасский чиновник Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела за то, что причинил боль журналисту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее Зайцев, глава Ширинского района Хакасии , опрокинул на пол своего кабинета журналиста ВГТРК, который пытался выяснить, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четырехлетней давности, живут «в нечеловеческих условиях».

Зайцев объяснил свое поведение тем, что журналист «с порога» и в течение 10 последовавших минут называл его вором и коррупционером, а поведение журналиста назвал «спланированной провокацией».

Несколько дней назад сообщение о произошедшем в кабинете Зайцева поступило в правоохранительные органы , те провели проверку и по ее итогам решили возбудить против чиновника уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистами либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия».

По версии следствия, Зайцев причинил журналисту физическую боль, будучи недовольным его действиями по получению информации.

«В рамках дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы Ширинского района», — добавили в СК.

Статья, в нарушении которой подозревается Сергей Зайцев, подразумевает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.