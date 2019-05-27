Нападение чиновника на журналиста вылилось в уголовное дело 

Хакасский чиновник Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела за то, что причинил боль журналисту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ранее Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, опрокинул на пол своего кабинета журналиста ВГТРК, который пытался выяснить, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четырехлетней давности, живут «в нечеловеческих условиях».
Зайцев объяснил свое поведение тем, что журналист «с порога» и в течение 10 последовавших минут называл его вором и коррупционером, а поведение журналиста назвал «спланированной провокацией».
Несколько дней назад сообщение о произошедшем в кабинете Зайцева поступило в правоохранительные органы, те провели проверку и по ее итогам решили возбудить против чиновника уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистами либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия».
По версии следствия, Зайцев причинил журналисту физическую боль, будучи недовольным его действиями по получению информации.
«В рамках дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы Ширинского района», — добавили в СК.
Статья, в нарушении которой подозревается Сергей Зайцев, подразумевает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.