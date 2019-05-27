Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК 

Вести.Ru 20 минут назад
Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время вынесет решение относительно действий главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста Ивана Литомина. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы партии.
Сергей Зайцев начал избивать журналиста прямо в своем кабинете, повалив его на пол. Заместители Зайцева остановить своего начальника даже не пытались, а сразу же прикрыли камеру.
Вопросы главе района (в 2015 приговорен к четырем годам тюрьмы, но освобожден по амнистии) касались нескольких тем: почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях (в зданиях протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация); кто построил Зайцеву его собственный дом. А попытка прояснить ситуацию с участком под полигон с твердыми бытовыми отходами, который принадлежит адвокату Зайцева и сдается администрации в аренду, стала последней каплей, после чего тот набросился с кулаками на съемочную группу.
"Если уж Сергей Зайцев так принимает журналистов федерального канала, которые исполняют свои должностные обязанности, то страшно представить, как он общается с местными жителями. Может, поэтому погорельцы из прогнивших домов уже перестали ходить к местному главе и смирились с тем, что ремонтировать свои трухлявые коробки придется за свой счет", — говорилось в репортаже Ивана Литомина.
"Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев, — приводит пресс-служба слова ответственного секретаря комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко. — От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев, хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева".
По словам Ревенко, любой член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
"Единая Россия" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки Тайна подруги Кокорина: свидетельница по делу футболистов вернулась в Москву
Комментарии
Происшествия , Видео , Евгений Ревенко , Сергей Зайцев , Единая Россия , ВГТРК , ИТАР-ТАСС , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы просто разные»: Гройсман отказал Порошенко103
Треснувший мост в Киеве разозлил Кличко401
Дочь Алсу впервые высказалась об итогах финала «Голоса»246
Две яхты столкнулись в Каннах, есть погибший22
Двигатель отказал: Что случилось с Airbus над Петербургом43
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение