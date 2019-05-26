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Двигатель пассажирского Airbus 330 отказал в небе над Пулково 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Следователи СК на транспорте прибыли на место происшествия для разбирательства в обстоятельствах произошедшего.
Двигатель пассажирского самолета Airbus 330 отказал в небе при подлете к петербургскому аэропорту Пулково.
Лайнер принадлежит китайской авиакомпании «Хайнань». Экипажу удалось успешно справиться с проблемой и совершить посадку.
Сообщается, что в самолете сработала противопожарная система. Следователи СК на транспорте прибыли на место происшествия для разбирательства в обстоятельствах произошедшего.
Борт летел рейсом из Пекина в Санкт-Петербург. На борту находился 251 человек, пострадавших нет. Полная картина инцидента устанавливается.
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