Двигатель пассажирского Airbus 330 отказал в небе над Пулково

Следователи СК на транспорте прибыли на место происшествия для разбирательства в обстоятельствах произошедшего.

Двигатель пассажирского самолета Airbus 330 отказал в небе при подлете к петербургскому аэропорту Пулково.

Лайнер принадлежит китайской авиакомпании «Хайнань». Экипажу удалось успешно справиться с проблемой и совершить посадку.

Сообщается, что в самолете сработала противопожарная система. Следователи СК на транспорте прибыли на место происшествия для разбирательства в обстоятельствах произошедшего.

Борт летел рейсом из Пекина в Санкт-Петербург. На борту находился 251 человек, пострадавших нет. Полная картина инцидента устанавливается.