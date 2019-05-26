Деньги Улюкаева: как правильно развести министра на зоне

Осужденный за взятку Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили на этой неделе источники в окружении бывшего чиновника. Адвокаты экс-министра эту информацию потом опровергли. Между тем опрошенные «Газетой.Ru» юристы пояснили, что если развод действительно будет, то супруга Улюкаева выиграет совсем немного, пытаясь взыскать алименты на детей. По закону они составляют одну треть от дохода осужденного, а он в среднем по России — около 5 тысяч рублей. При этом раздел совместно-нажитого имущества с заключенным под стражу всегда проходит по нормам Семейного кодекса, то есть супруга получает в этом случае ровно половину.

На этой неделе стало известно о том, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в тверской колонии за получение взятки, разводится с женой. Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на источники в окружении бывшего министра. По данным из открытых источников, Улюкаев женат вторым браком на Юлии Хряпиной. У них двое несовершеннолетних детей. По словам собеседника агентства, бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удается держаться», — приводит слова Максименко «Говорит Москва».

Между тем жена арестованного чиновника в случае, если развод действительно подтвердится, ничего особо не выиграет, заявили опрошенные «Газетой.Ru» юристы.

Вряд ли в данном случае может быть использована схема для вывода часть средств из-под удара, полагают они.

Как поясняет юрист Палаты адвокатов Самарской области Виктория Тюрина, если разводятся родители, один из которых находится в тюрьме, то дети всегда остаются с тем, кто на свободе.

При этом алименты с осужденного взыскиваются по судебному приказу или решению суда. И в данном случае действуют нормы Семейного кодекса. Алименты с арестованного супруга на содержание двух несовершеннолетних детей можно взыскать или в твердой сумме или в размере одной трети от доходов осужденного.

В случае с Алексеем Улюкаевым доходом будет считаться его заработок на должности библиотекаря в тюрьме. В 2018 году ФСИН называла средний заработок заключенных в России в размере 5 тысяч рублей. Доходом не будут считаться проценты по депозитам и другие инвестиции. Но если человек является, например, держателей пакета акций и получает дивиденды, то их также включат в базу для расчета алиментов.

«Если заработок заключенного будет ниже прожиточного минимума в регионе, где проживает ребенок, то можно обратиться в суд и попросить назначить алименты в твердой сумме. Как правило, суд назначает их в размере прожиточного минимума по месту прописки детей, на двух детей — двух прожиточных минимумов», — поясняет адвокат Ирина Лаврешина.

В данный момент средний прожиточный минимум на ребенка составляет в России чуть больше десяти тысяч рублей.

Сам заключенный в случае желания может передать часть активов детям по мировому соглашению между матерью и представителем осужденного. Для этого достаточно только сделать нотариальную доверенность, говорит Тюрина.

У Алексея Улюкаева, по-прежнему, весьма обеспеченного человека, имеются все возможности разрешить возникшие вопросы посредством выдачи доверенности, уверена Софья Танина, специалист департамента качества НЮС «Амулекс».

При этом супруга бывшего министра может претендовать на половину совместно нажитого имущества в случае бракоразводного процесса, поясняют юристы.

Статья, которая действовала ранее о том, что осужденного можно выписать из квартиры, давно отменена. Теперь заключенный продолжает сохранять все те же права на имущество, что и на свободе, если только оно не было конфисковано в пользу государства.

«Бывший чиновник приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет и штрафу. Меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества не применялись. Поэтому то, что экс-министр был осужден, особой роли не сыграет. Если у супругов отсутствовал брачный договор, то в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ в отношении имущества осужденного и его супруги действует режим совместной собственности. У супруги экс— министра имеется возможность произвести раздел имущества как в браке, так и после его расторжения. Арест с активов Улюкаева снят в связи с уплатой присужденного штрафа», — поясняет Виктория Тюрина.

Напомним, 15 декабря 2017 года суд, кроме лишения свободы бывшего министра приговорил его к штрафу в размере 130 млн руб. Улюкаев оплатил его в декабре 2018 года после того, как в конце октября суд снял арест со счетов экс-министра по просьбе судебных приставов. По данным Следственного комитета, было арестовано 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб.

Между тем интересен случай и другого арестованного — бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова

Напомним, ему инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, Абызов похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

Решением от 1 апреля, арест был наложен на расчетные счета Абызова, где находилось более 437 миллионов рублей. Также Басманный суд арестовал два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, а также 3 квартиры, 4 комнаты и машино-место в Москве.

46-летний Абызов уже давно состоит в отношениях с 29-летней Валентиной Григорьевой. В 2016 году чиновник развелся с женой Екатериной Сиротенко, с браке с которой у них родилось трое детей. Вскоре после развода он познакомился с Григорьевой, отношения с которой долгое время скрывал от СМИ. В сентябре 2018 года у пары родился сын.

При этом, как поясняет Ирина Лаврешина, поскольку пара официально не зарегистрирована в ЗАГСе, то Валентина Григорьева не имеет право подавать на алименты на содержание себя до достижения 3 лет ребенка (законная супруга имела бы право также отсудить алименты на себя, если до 3 лет ребенка она не работает — «Газета.Ru»), но в случае надобности может подать на алименты на ребенка.

Арест на имущество и активы, как правило, касается права распоряжения, но суд может предусмотреть и запрет на использование имуществом и активами. Попытаться вывести арестованное имущество может и законная супруга, и бывшая жена, и гражданская жена, и вообще любые третьи лица, говорит юрист.

Но сделать это очень сложно.

Для этого нужно подать в суд соответствующий иск и потом доказать, что арестованные активы на самом деле принадлежат другому человеку. Например, бывшая жена Абызова может предъявить доказательства, что квартира была на самом деле куплена, например, на средства ее родителей, то есть на добрачное имущество. В этом случае нужно будет показать движения по счетам или представить другие доказательства.