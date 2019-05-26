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Ученик рассказал, как санитары психбольницы избили его в московской школе 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученик московской школы в разговоре с РЕН ТВ поделился подробностями инцидента с участием санитаров психиатрической больницы, который произошел в апреле.
В Москве санитары психбольницы связали школьника
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после звонка неизвестного в одну из столичных школ приехали санитары психиатрической больницы, которые применили силу, пытаясь забрать 15-летнего подростка с урока.
По его словам, двое мужчин насильно держали его в учительской.
"Я открыл дверь, вышел, они выбежали, схватили меня за руку и начали тянуть Потом они начали пытаться меня заломать, это где-то три минуты продолжалось", — сказал мальчик.
Он добавил, что в итоге санитарам удалось затолкать его в помещение, где они положили его на пол, придушили его и связали:
"Сил совсем не оставалось. Я был на грани потери сознания из-за удушья. Они меня душили два, один даже сидел на мне".
Подросток подчеркнул, что сбежать ему удалось только после прихода матери.
Он рассказал, что санитаров мог вызвать кто-то из сверстников, с которыми он находился в конфликте. По его словам, работникам психбольницы сообщили, что он бегал по школе с ножом, что не соответствует действительности.
В результате инцидента юноша был вынужден обратиться в медицинское учреждение, чтобы снять побои: у него лопнули сосуды на лице, на руке и теле были следы от связывания.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи проверят информацию СМИ об избиении школьника.
По ее словам, в настоящее время организовано проведение доследственной проверки.
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Комментарии9
Происшествия , Юлия Иванова , РЕН ТВ , Москва
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