В Петрозаводске загорелся дом-интернат для ветеранов

Свыше 30 человек эвакуировали из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске из-за пожара, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Проведена эвакуация 34 человек с восьмого и девятого этажей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в здании на момент пожара находились 179 ветеранов и восемь сотрудников персонала.