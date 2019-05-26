Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске загорелся дом-интернат для ветеранов 

Р-Спорт + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свыше 30 человек эвакуировали из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске из-за пожара, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Очаг пожара находился в комнате на восьмом этаже дома-интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте. Проведена эвакуация 34 человек с восьмого и девятого этажей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в здании на момент пожара находились 179 ветеранов и восемь сотрудников персонала.
"Все эвакуированные размещены в актовом зале здания", — добавил представитель ведомства. Обстоятельства пожара выясняются.
Р-Спорт: последние новости
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт В Северной Осетии погиб человек во время урагана "Начал сходить с ума": дебошир с рейса Red Wings попал на видео
Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Петрозаводск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего9
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций313
Чехия массово депортирует украинских нелегалов150
Одинцовские «разборки»: драка и стрельба из пулемета108
Замаскированный под Су-57 истребитель США попал на видео97
Видео
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
00:31
Замаскированный под Су-57 истребитель США попал на видео
Армия Оружие
03:16
Все имущество Порошенко захотели арестовать
В мире Украина
04:01
Украина устала от старой Рады
Украина В мире
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение