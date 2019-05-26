В Приморье загорелся рыболовный траулер

Большой рыболовецкий траулер загорелся у причала в Приморье, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ

"В посёлке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Наблюдается горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды нет", — говорится в сообщении.

Пожарные расчеты прибыли через 3 минуты. Пожар тушат 23 человека и 7 единиц техники, в том числе от МСЧ России 9 человек и 3 единицы техники.

Площадь пожара устанавливается.