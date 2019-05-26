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Клиент ресторана в Москве требовал свой заказ, угрожая ножом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
В одном из ресторанов Москвы задержан клиент, который требовал выполнить его заказ, угрожая ножом официантке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
Инцидент произошел в субботу, 25 мая, по адресу: улица Нижегородская, дом 52, строение 3.
— Задержан мужчина, 1971 года рождения, неработающий, который, угрожая ножом официанту ресторана, потребовал выполнить его заказ, — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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