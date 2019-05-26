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Одинцовские «разборки»: конфликт с массовой дракой и стрельбой из пулемета попал на видео 

ТК «Звезда» + ещё 4 4 часа назад
По словам очевидцев, некоторые участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Массовая драка с применением огнестрельного оружия произошла в подмосковном Одинцово возле магазина «Красное и Белое». Видеозапись, снятую камерами наружного наблюдения, разместил на своей странице пользователь соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как на улице между несколькими мужчинами происходит потасовка. В какой-то момент один из участников конфликта открывает багажник своей машины и достает оттуда оружие, из которого начинает палить по своим оппонентам.
«Полиция отделения ОП «Немчиновский» проводит расследование инцидента. Со слов очевидцев, в микрорайоне Новая Трехгорка на улице Чистяковой произошел конфликт между гражданами. Некоторые были нетрезвые. Предварительно, перепалка закончилась стрельбой из пулемета Кедр. Один человек получил ранение», — сказано в сообщении под публикацией.
Также, по сообщениям пользователей социальных сетей, после стрельбы на место происшествия прибыла группа следователей.
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Происшествия , Видео , Криминал , Одинцово
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