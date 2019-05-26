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Санитары психдиспансера связали московского школьника на уроке из-за шутки одноклассников 

Ura.Ru 23 минуты назад
Фото: URA.RU
За 15-летним московским школьником на урок английского языка приехали санитары и связали ребенка. В психдиспансер позвонил неизвестный, сообщив, что парень бегал по школе с ножом.
Обычный учебный день для подростка превратился в настоящий кошмар, сообщает РЕН ТВ. Ребенка санитары забрали прямо с урока, отвели в учительскую, где пытались провести осмотр, взять кровь и измерять давление, а когда мальчик стал сопротивляться, то они придушили его и связали. Ребенка держали взаперти до тех пор, пока не пришла его мать. Санитары заявили женщине, что им поступил звонок о том, что мальчик вел себя неадекватно.
«Я стал объяснять, что я психически нормальный. Они гладили меня по голове и говорили: «Конечно, Паша, ты нормальный», — рассказал школьник. — Мой учитель пытался выяснить, что происходит. Но его прогнали».
Мать школьника пыталась доказать сотрудникам психдиспансера, что ее сын не состоит на учете у психиатра и совершенно здоров. По ее словам, ребенка душили и били головой об пол. Сбежав из школы они обратились в травмпункт, чтобы снять побои. Школьник убежден, что в психбольницу позвонили его недоброжелатели-одноклассники.
Сейчас информацию проверяет столичное управление Следственного комитета, уточняет РИА «Новости».
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Комментарии3
Происшествия , СКР , РЕН ТВ , РИА Новости
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