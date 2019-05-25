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В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © Pascal Pavani
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
"Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации "жёлтых жилетов", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.
"Фредерик попытался прокричать, что он пресса, но всё равно получил несколько ударов дубинкой", — отмечает RT.
Ранее аналогичный случай произошел в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой.
Освещая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, Иванова получила удары дубинкой от полиции. Врачи госпиталя, куда сразу же обратилась журналистка, диагностировали у неё сотрясение мозга и ушибы. Иванова также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
В МИД России ранее назвали недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей и призвали французские власти провести тщательное расследование этого инцидента.
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Комментарии2
Происшествия , В мире , Европа , Виктория Иванова , МИД , РИА Новости , Тулуза
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