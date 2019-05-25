В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

"Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации "жёлтых жилетов", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

"Фредерик попытался прокричать, что он пресса, но всё равно получил несколько ударов дубинкой", — отмечает RT.

Ранее аналогичный случай произошел в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой

Interpellation musclée. Les forces de l'ordre me donnent des coups de matraque alors que je suis identifié presse. #GiletsJaunes #Toulouse #Acte28 pic.twitter.com/CdFErafXGu— Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 25 мая 2019 г.

Освещая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, Иванова получила удары дубинкой от полиции. Врачи госпиталя, куда сразу же обратилась журналистка, диагностировали у неё сотрясение мозга и ушибы. Иванова также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).