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Названа причина возвращения летевшего в Таджикистан самолета Utair 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
У вернувшегося в Сургут самолета Utair сразу после взлета возникла проблема с каналом триммирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Boeing 737 более двух часов кружит около Сургута
"Командир принял решение посадить самолет в Сургуте, где у компании свой технический центр. Самолет вырабатывал топливо и благополучно приземлился", — рассказали в пресс-службе.
Лайнер, который должен был совершить перелет по маршруту Сургут — Худжанд (Таджикистан), вылетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). На борту находились 130 человек. Самолет совершил посадку около 20:40 по местному времени (19:40 мск)
Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.
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Происшествия , Boeing , Сургут , Таджикистан
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