Круживший над Сургутом Boeing 737 благополучно приземлился

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Utair , который из-за технических неполадок на борту был вынужден вернуться в Сургут , приземлился без происшествий.

Лайнер, направлявшийся в таджикистанский Худжанд, почти три часа кружил на малой высоте, около 600 м, над землёй и вырабатывал топливо.

Борт вылетел около 18:50 (16:50 мск) в таджикистанский Худжанд, однако вскоре после этого командир экипажа доложил об отказе стабилизатора пикирования. Пилоты приняли решение не продолжать полёт.

Как ранее писал News.ru, на борту находились 130 человек, треть из них — дети. По предварительным данным, пострадавших нет.