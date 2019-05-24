Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отсидевшая в колонии выиграла суд о защите чести и достоинства у Пономарева и Романовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск основательницы фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Инги Кривицкой к правозащитнику Льву Пономареву, передает РАПСИ.
Поводом для подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации стала пресс-конференция, на которой Лев Пономарев рассказывал о якобы имеющих место пытках в ИК-6 УФСИН России по Кировской области и ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия.
Инга Кривицкая, отсидевшая в ИК-2 16 лет, попыталась оспорить доводы Пономарева, после чего он назвал ее «провокаторшей Кремля» и предположил, что она и сама участвовала в пытках.
Позже Пономарев разместил несколько публикаций с обвинениями в ее адрес на платформах YouTube, Facebook и на сайте возглавляемой им общественной организации «За права человека». Также в ряде СМИ были опубликованы заявления Пономарева, в которых он характеризовал Кривицкую как непорядочного человека.
Кривицкая 20 ноября 2018 года подала в суд иск к Пономареву о защите чести и достоинства. По ее словам, на этот шаг ее вынудило резко ухудшившееся состояние здоровья после оскорбления, нанесенного Пономаревым. Кроме того, по словам Кривицкой, конфликт привел к тому, что от нее ушел муж, столкнувшись с гонениями в свой адрес.
24 мая Хорошевский суд Москвы признал обозначенные Кривицкой публикации порочащими честь и достоинство.
Суд обязал разместить опровержение в течение трех месяцев на всех источниках, где размещены ссылки. Также, по словам пресс-секретаря суда Марии Макарчук, суд постановил взыскать с Пономарева 50 тысяч рублей.
Еще 70 тысяч Кривицкой должна выплатить сотрудница организации «За права человека» Александра Букварева, под чьим авторством выходили материалы.
Комментарии
Происшествия , Лев Пономарев , ФСИН , РАПСИ , Кировская Область , Москва , Республика Мордовия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу30
Пока вы не уснули: Путин дал совет патриарху8
Киев виновен? Трамп о расследовании против самого себя2
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ42
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку35
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение