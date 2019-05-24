Отсидевшая в колонии выиграла суд о защите чести и достоинства у Пономарева и Романовой

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск основательницы фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Инги Кривицкой к правозащитнику Льву Пономареву , передает РАПСИ.

Инга Кривицкая, отсидевшая в ИК-2 16 лет, попыталась оспорить доводы Пономарева, после чего он назвал ее «провокаторшей Кремля» и предположил, что она и сама участвовала в пытках.

Позже Пономарев разместил несколько публикаций с обвинениями в ее адрес на платформах YouTube, Facebook и на сайте возглавляемой им общественной организации «За права человека». Также в ряде СМИ были опубликованы заявления Пономарева, в которых он характеризовал Кривицкую как непорядочного человека.

Кривицкая 20 ноября 2018 года подала в суд иск к Пономареву о защите чести и достоинства. По ее словам, на этот шаг ее вынудило резко ухудшившееся состояние здоровья после оскорбления, нанесенного Пономаревым. Кроме того, по словам Кривицкой, конфликт привел к тому, что от нее ушел муж, столкнувшись с гонениями в свой адрес.

24 мая Хорошевский суд Москвы признал обозначенные Кривицкой публикации порочащими честь и достоинство.

Суд обязал разместить опровержение в течение трех месяцев на всех источниках, где размещены ссылки. Также, по словам пресс-секретаря суда Марии Макарчук, суд постановил взыскать с Пономарева 50 тысяч рублей.

Еще 70 тысяч Кривицкой должна выплатить сотрудница организации «За права человека» Александра Букварева, под чьим авторством выходили материалы.