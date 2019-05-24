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Виновник взрыва в Лионе установлен 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Фото: Twitter
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный на велосипеде оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где недавно произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Его лицо было скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура смогла установить его личность.
Взрыв прогремел около 17:30 по местному времени (18:30 по московскому) на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона. Причиной взрыва мог стать сверток, начиненный гвоздями и шурупами. В данный момент сообщается о не менее 10 пострадавших.
В посольстве России во Франции пока не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших российские граждане.
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Происшествия , В мире , Европа , Генпрокуратура РФ
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