Виновник взрыва в Лионе установлен

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный на велосипеде оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где недавно произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Его лицо было скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура смогла установить его личность.

Взрыв прогремел около 17:30 по местному времени (18:30 по московскому) на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона. Причиной взрыва мог стать сверток, начиненный гвоздями и шурупами. В данный момент сообщается о не менее 10 пострадавших.

В посольстве России во Франции пока не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших российские граждане.