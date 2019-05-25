В Париже рассматривают версию террористического сговора при взрыве в Лионе

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию "террористического сговора" при взрыве в Лионе, при котором пострадали не менее 13 человек, сообщает телеканал BFM TV.

" (Отдел — ред.) прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование (как террористическое или нет — ред.)", — заявила глава ведомства.

При этом она добавила, что "еще слишком рано говорить о теракте".

В результате взрыва, который произошёл во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный свёрток. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.

Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.