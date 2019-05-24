Отсидевший 23 года житель Уфы вышел из тюрьмы и убил дочь

Житель Уфы расправился с дочерью после отбытия наказания за убийство жены и тещи. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкортостану.

Следствие установило, что в августе-сентябре 2015 года 72-летний мужчина и его 42-летняя дочь поссорились на бытовой почве.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес дочери удар кулаком по голове, от которого она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, уфимец расчленил труп, часть выбросил в мусорные баки поблизости, еще часть утопил в пруду.

Как отмечает СК, мужчина ранее был осужден на 15 лет за убийство жены и тещи и на 8 лет за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.