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Отсидевший 23 года житель Уфы вышел из тюрьмы и убил дочь 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Фото: ТАСС
Житель Уфы расправился с дочерью после отбытия наказания за убийство жены и тещи. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкортостану.
Следствие установило, что в августе-сентябре 2015 года 72-летний мужчина и его 42-летняя дочь поссорились на бытовой почве.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес дочери удар кулаком по голове, от которого она скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, уфимец расчленил труп, часть выбросил в мусорные баки поблизости, еще часть утопил в пруду.
Как отмечает СК, мужчина ранее был осужден на 15 лет за убийство жены и тещи и на 8 лет за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.
Происшествия , Криминал , Уфа
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