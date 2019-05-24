Названа причина взрыва во французском городе Лион

Местные власти призывают жителей и гостей города избегать место взрыва, вокруг которого выставлен периметр безопасности.

Стала известна причина взрыва на пешеходной улице во французском городе Лион. Сообщается, что произошла детонация заминированного свертка.

По предварительной информации, опубликованной изданием Progres, неопознанный пакет взорвался около 17.30 часов по местному времени во втором округе города. Сообщается, что количество раненных растет.

Местные власти призывают жителей и гостей города избегать место взрыва, вокруг которого выставлен периметр безопасности.

Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице французского города вечером пятницы. Предварительно сообщается о восьми пострадавших, в числе которых малолетний ребенок. Устройство содержало в себе элементы, направленные на причинение большего урона при взрыве.