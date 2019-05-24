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Москвичи забеспокоились из-за вооруженного пассажира метро 

Мослента 1 час назад
Фото: соцсети
На развлекательном портале Pikabu появилась фотография пассажира московского метро, который носит с собой оружие.
Как сообщил очевидец, он заметил вооруженного пассажира на станции «Алтуфьево» 21 мая — тот ехал в центр города и вышел на станции «Пушкинская».
Очевидец рассказал, что обратился к сотрудникам полиции, однако никаких действий они не предприняли.
«Табельное оружие должно быть еще и пристегнуто ремешком к поясу. Тем более у него открытая (оперативная) кобура, подразумевающая скрытое ношение. Обязаны были проверить», — написал один из комментаторов.
По правилам подземки, провозить с собой огнестрельное оружие и находиться с ним в вестибюлях станций запрещено.
В марте в социальных сетях появилась видеозапись из столичной подземки, на которой запечатлено как полицейская колонна пропустила вооруженного пассажира. На кадрах видно, как мужчина идет по платформе, вскоре у него из кармана выпадает предмет, напоминающий оружие. Однако никто из полицейских не предпринимает никаких действий: многие из них улыбаются. Позднее в Росгвардии заявили, что сотрудники сразу определили, что пистолет был игрушечным, поэтому стали улыбаться.
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