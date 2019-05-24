Президент Афганистана назвал атаку на мечеть в Кабуле терактом

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил атаку на мечеть в Кабуле , назвав ее терактом, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Гани также выразил соболезнования семьям и друзьям погибшего имама и пострадавших в результате теракта.

Взрыв произошел в пятницу в мечети на востоке Кабула. В результате взрыва один человек погиб, 16 получили ранения. Как сообщает телеканал ToloNews, погибший — известный религиозный деятель Мавлави Самиулла Райхан (Mawlawi Samiullah Raihan).