Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль сообщила в пятницу ТАСС, что передала в Следственный комитет записи недавних звонков дяди.
"Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный [Материалы в Следственный комитет] уже передала", — сказала Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС.
Она пояснила, что решение не сообщать о звонках Сергея Скрипаля ранее приняла самостоятельно.
"Мое личное решение. Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил", — уточнила Скрипаль.
В управлении СУ СК по Ярославской области ТАСС сообщили, что к ним документы от Виктории Скрипаль не поступали.
"Вероятно, она могла их передать в Центральный аппарат СК России", — предположил собеседник агентства.
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.