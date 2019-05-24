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В реабилитационном центре в Саратове насильно удерживали более 20 человек 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы вызволили из реабилитационного центра для наркозависимых в Саратове более 20 человек, которых там удерживали принудительно, сообщило в пятницу областное СУСК РФ.
Ранее СК РФ сообщил, что в Саратове пресечена деятельность реабилитационного центра, в котором пациентов удерживали силой. По версии следствия, с августа 2018 года по 14 января этого года в этом центре удерживался 17-летний юноша, который сообщил о других удерживаемых пациентах. В здании центра проведен обыск, руководитель и сотрудник организации задержаны.
"Там следователи СК и оперативные сотрудники обнаружили свыше 20 принудительно удерживаемых лиц, в том числе одну женщину. Большая часть данных лиц — жители других регионов России. Покинуть заведение по своему волеизъявлению они не могли. В центре у них были изъяты личные документы, они хранились закрытыми в сейфе", — говорится в сообщении.
В СК отметили, что владельцы здания, в котором располагался реабилитационный центр, отказались добровольно впустить сотрудников правоохранительных органов, поэтому чтобы получить доступ внутрь, оперативниками пришлось применить специальную технику.
Уточняется, что проверка началась после того, как на телефон доверия СУСК мать подростка, страдающего от наркозависимости, пожаловалась на применение к нему в этом реабилитационном центре недозволенных методов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего". Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Саратов
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