Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан останется в СИЗО до 29 августа

Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил до 29 августа срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 августа", — огласил постановление судья по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей.