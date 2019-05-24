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Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв
ТАСС
+
ещё 8
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей
Кабула
. Об этом сообщило агентство Reuters.
По предварительным данным, в результате взрыва могли пострадать люди.
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