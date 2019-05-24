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Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.
По предварительным данным, в результате взрыва могли пострадать люди.
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Происшествия , Ближний Восток , Reuters , Кабул
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