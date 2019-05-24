«Это безумие»: власти США хотят дать Ассанжу 175 лет тюрьмы

Новые 17 обвинений Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа ознаменовали конец свободы прессы в Америке, заявили представители организации WikiLeaks . По их мнению, такой шаг противоречит первой поправке к конституции США , гарантирующей свободу слова и печати. Всего Ассанжу грозит около 175 лет тюрьмы за «шпионаж и раскрытие секретной информации».

17 обвинений Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа в совокупности подразумевают 175 лет лишения свободы. Как сообщает ФАН со ссылкой на сообщение WikiLeaks, этот шаг говорит о «конце свободы прессы» в Соединенных Штатах.

«Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправки [к конституции США]», — заявили представители организации.

Первая поправка гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, прессы и собраний, а также откажется от поддержки какой-либо религии. В WikiLeaks процесс над Ассанжем назвали «безумием».

23 мая американский Минюст предъявил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений в «преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». В частности Ассанж обвиняется в шпионаже, сговоре и раскрытии имен секретных источников.

«Действия Ассанжа могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на благо их противников», — заявили в Минюсте.

«Конечно, то, что американские власти творят по отношению к Ассанжу, я расцениваю как глумление над правами и свободами человека. Конечно, это абсолютно недопустимо. Прежде всего, мы должны помнить о том, что Ассанж является журналистом, и та информация, которая доведена до общественности, имеет свою ценность. Мы должны знать, чем занимается военное руководство США, чем занимаются политики в Вашингтоне», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что доступность подобной информации «совершенно нормальна», поскольку мы «живем в глобальном обществе».

20 мая генеральная прокуратура Швеции запросила у суда ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в рамках расследования дела об изнасиловании. Если ордер будет выдан, то это станет первым шагом на пути к экстрадиции Ассанжа из Великобритании, где он в настоящее время отбывает 50-недельный арест за нарушение условий освобождения из-под залога.

Месяцем ранее британская полиция задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Туда он попал еще в 2012 году на фоне обвинений в сексуальном насилии со стороны гражданки Швеции. На своем портале журналист неоднократно публиковал американские секретные данные. В связи с этим он опасался уголовного преследования в США. Эквадор дал ему дипломатическое убежище в Великобритании.

Перед задержанием Ассанжа лишили статуса беженца, а также эквадорского гражданства, которое он получил в 2017 году. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks нарушил международные нормы — использовал в посольстве запрещенное электронное оборудование, блокировал камеры видеонаблюдения, а также без разрешения рылся в документах эквадорских дипломатов.

Арест Ассанжа произошел по запросу США. Американский Минюст предъявил ему обвинение по статье «Сговор с целью компьютерного взлома». Максимальная санкция — лишение свободы на пять лет. По данным ведомства, в марте 2010 года Ассанж совместно с экс-аналитиком американской разведки Челси Мэннинг получил доступ к секретным документам. Вторая была отправлена под арест в марте 2019 года.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

Джулиан Ассанж родился в 1971 году в Австралии. В 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором публиковал различную секретную информацию. Международную известность Ассанж получил после того, как в 2010 году на сайте WikiLeaks была выложена видеозапись расстрела двумя американскими вертолетами AH-64 Apache группы гражданских лиц в Багдаде. Позднее сайт опубликовал 250 тыс. конфиденциальных документов из переписки американских дипломатов, что повлекло за собой громкий скандал.

Чтобы гарантировать конфиденциальность информаторов и редакторов WikiLeaks, было решено перенести сервер сайта в Швецию, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей. Однако там Ассанжа обвинили в изнасиловании двух шведских женщин, что сам хакер отрицает.