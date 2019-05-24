«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша

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Очевидцы сняли видео из самолета, где пассажир устроил дебош и умер 

360tv.ru 2 часа назад
Скончавшийся в Домодедово пассажир рейса Москва — Симферополь перед смертью избил свою спутницу и соседа в самолете. Очевидцы решили, что дебошир сошел с ума: он кричал и обещал, что все на борту умрут.
Происходившее на борту самолета компании Red Wings сняли на видео. В ролике, который опубликовали на YouTube, видно, как мужчину пытались успокоить пассажиры.
«Мужик просто начал сходить с ума. Бьет свою женщину. Его сейчас привязали, он что-то кричал, побил телефоном своего соседа по голове», — рассказала снимавшая видео девушка.
За кадром кто-то посоветовал решить проблему кардинальным образом — дать нарушителю спокойствия парашют и ссадить с самолета прямо в воздухе.
«Выкиньте его с парашютом, пусть летит», — предложила женщина.
Автор ролика уточнила, что беспокойный пассажир кричал, уверяя, что пилоты заснули, и сулил всем находившимся на борту скорую смерть.
«Начал орать: если вы хотите жить — поднимите руки, мы все умрем, пилоты спят и так далее. Сейчас его снимают с борта», — поделилась подробностями девушка.
Рейс WZ-307 в итоге прервал полет и вернулся в аэропорт Домодедово через 38 минут после взлета. Дебошира сняли с самолета связанным и направили к медикам. Врачи оказали ему необходимую помощь, однако мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность.
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Комментарии32
Происшествия , Видео , Red Wings , Аэропорт Домодедово , Москва , Симферополь
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