«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша

Очевидцы сняли видео из самолета, где пассажир устроил дебош и умер

Скончавшийся в Домодедово пассажир рейса Москва Симферополь перед смертью избил свою спутницу и соседа в самолете. Очевидцы решили, что дебошир сошел с ума: он кричал и обещал, что все на борту умрут.

Происходившее на борту самолета компании Red Wings сняли на видео. В ролике, который опубликовали на YouTube, видно, как мужчину пытались успокоить пассажиры.

«Мужик просто начал сходить с ума. Бьет свою женщину. Его сейчас привязали, он что-то кричал, побил телефоном своего соседа по голове», — рассказала снимавшая видео девушка.

За кадром кто-то посоветовал решить проблему кардинальным образом — дать нарушителю спокойствия парашют и ссадить с самолета прямо в воздухе.

«Выкиньте его с парашютом, пусть летит», — предложила женщина.

Автор ролика уточнила, что беспокойный пассажир кричал, уверяя, что пилоты заснули, и сулил всем находившимся на борту скорую смерть.

«Начал орать: если вы хотите жить — поднимите руки, мы все умрем, пилоты спят и так далее. Сейчас его снимают с борта», — поделилась подробностями девушка.