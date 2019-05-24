Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадавшая находится в реанимации.
"Женщина 1945 года рождения прибыла в Петербург из Туниса. При прохождении трапа самолета оступилась и упала. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент она находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в пятницу около 06:00 мск. Источник также уточнил, что первую помощь пострадавшей оперативно оказали сотрудники аэропорта.
ТАСС: последние новости
Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв СК возбудил уголовное дело после смерти пациентки в онкодиспансере Воронежа В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Происшествия , Видео , Тунис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»168
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша36
Пока вы спали: Лукашенко променяет Россию на Казахстан68
Назначение разведчика послом Германии в РФ объяснили1
БДСМ-маскарад: выпускники устроили скандальную вечеринку24
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
02:40
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
01:20
Умерла Наталия Басовская
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение