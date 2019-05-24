Женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадавшая находится в реанимации.

"Женщина 1945 года рождения прибыла в Петербург из Туниса. При прохождении трапа самолета оступилась и упала. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент она находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в пятницу около 06:00 мск. Источник также уточнил, что первую помощь пострадавшей оперативно оказали сотрудники аэропорта.